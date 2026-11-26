Sonsuz kaydırmanın arkasındaki tuzak! Uzman isim ebeveynleri uyardı | Video
26 Kasım 2026 13:34
Sosyal medyada yer alan sonsuz kaydırma özelliği, çocukların dikkat süreleri ve psikolojik gelişimleri açısından risk oluşturuyor. Psikolog Şehadet Ekmen, algoritmaların beyindeki dopamin ve ödül mekanizmasını hangi yollarla harekete geçirdiğine dikkat çekti. Ekmen, ekran bağımlılığının önüne geçilmesi için ailelerin çocuklara öz disiplin kazandırması, sıkılmalarına alan tanıması ve birlikte telefondan uzak zaman geçirmesi gerektiğini vurguladı.
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