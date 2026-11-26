Aniden önüne kıran sürücüye korna çalarak tepki gösterdi, yumruklu saldırıya uğradı! O anlar kamerada | Video
26 Kasım 2026 10:07
Esenyurt'ta sürücülerin korna kavgası kameraya yansıdı. Aniden önüne kıran otomobile korna çalarak tepki gösteren sürücü, saldırıya uğradı. Olay, dün Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre aniden yola çıkan bir sürücüye arkasından gelen bir başka sürücü korna çalarak tepki gösterdi. Bu duruma öfkelenen sürücü ve yanındaki kişi araçtan inerek küfürler savurdu. Aracı ve sürücüyü yumruklamaya çalışan şahıslar, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sakinleştirildi. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.
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