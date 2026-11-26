Avcılar E-5’te elektrikli cip alev alev yandı | Video
26 Kasım 2026 08:33
Avcılar E-5 Karayolu’nda seyir halindeki elektrikli cip alevlere teslim oldu. Yangın nedeniyle E-5’in Beylikdüzü istikameti araç trafiğine kapatılırken, cip kullanılamaz hale geldi.Yangın, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi E-5 karayolu üzerinde bulunan metrobüs durağının yanında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki elektrikli cipin motor bölümünden henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Yangını fark eden sürücü, aracını sol şeritte durdurarak hızla araçtan indi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle E-5 Karayolu'nun Beylikdüzü istikameti polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu alev alev yanan elektrikli cipteki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangına yönelik önlemlerin kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden sağlandı. Kullanılamaz hale gelen cip, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Araçta çıkan yangın nedeniyle cip kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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