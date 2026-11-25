Otomobilin motor bölümünde 6 silah ele geçirildi; 1 tutuklama | Video
25 Kasım 2026 11:14
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilin motor bölümünde gizlenmiş 6 silah ele geçirildi; gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve Narkotik Büro Amirliği ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarda Viranşehir ilçesinde şüpheli olduğu değerlendirilen otomobili durdurdu. Otomobilin kaputunu açıp arama yapan ekipler, motor bölümüne gizlenmiş 4 AK-47 tüfek, 1 M-16 piyade tüfeği ve 1 MP-5 otomatik tabanca olmak üzere toplam 6 silah ele geçirdi. Silahlara el koyan polis ekipleri, otomobilin sürücüsünü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:32
Otomobilin motor bölümünde 6 silah ele geçirildi; 1 tutuklama | Video 25.11.2026 | 11:14
03:16
Öldürülen PVC ustasının eşi: Tehditler yüzünden şehir değiştirdik | Video 25.11.2026 | 10:27
00:43
00:47
02:13
02:52
02:56
Sivas şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı | Video 25.11.2026 | 09:11
01:09
02:04
Bursa'da zincirleme kaza anı kamerada 25.11.2026 | 09:02
01:14
Kaza yaptılar, araçlarını yolun ortasında bırakıp gittiler | Video 25.11.2026 | 08:59
01:22
Üsküdar'da freni boşalan tır gecekondunun bahçesine girdi | Video 25.11.2026 | 08:51
05:39
Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu | Video 25.11.2026 | 08:53
01:00
Karşı şeride geçen araç ortalığı savaş alanına çevirdi... Kaza anı kamerada 24.11.2026 | 18:45
01:30
Tefecilik operasyonu kamerada: 28 gözaltı | Video 24.11.2026 | 16:52
03:02
Balıkesir selde sürüklenen otomobil, ağaçta asılı kaldı | Video 24.11.2026 | 16:30
04:38
Bir bardak su istedi! İki gözlüğü alıp böyle kaçtı 24.11.2026 | 16:16
00:29
Devrilen yer fıstığı yüklü tır alev topuna döndü | Video 24.11.2026 | 16:05
02:07
Çöken yola düşen hafriyat kamyonu sürücüsü aracında mahsur kaldı | Video 24.11.2026 | 15:59
00:10
Otobüste korku dolu anlar yaşatan saldırgan yolcu gözaltına alındı | Video 24.11.2026 | 15:42
01:52
Başakşehir'de trafik kazası sonrası yumruklu kavga kamerada | Video 24.11.2026 | 15:06