Otomobilin motor bölümünde 6 silah ele geçirildi; 1 tutuklama | Video

25 Kasım 2026 11:14

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilin motor bölümünde gizlenmiş 6 silah ele geçirildi; gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve Narkotik Büro Amirliği ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarda Viranşehir ilçesinde şüpheli olduğu değerlendirilen otomobili durdurdu. Otomobilin kaputunu açıp arama yapan ekipler, motor bölümüne gizlenmiş 4 AK-47 tüfek, 1 M-16 piyade tüfeği ve 1 MP-5 otomatik tabanca olmak üzere toplam 6 silah ele geçirdi. Silahlara el koyan polis ekipleri, otomobilin sürücüsünü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.