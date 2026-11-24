Başakşehir'de trafik kazası sonrası yumruklu kavga kamerada | Video
24 Kasım 2026 15:06
Başakşehir’de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasının ardından taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.Olay, sabah saatlerinde Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Aymakop Sanayi Sitesi önündeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta meydana gelen trafik kazasının ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü.
TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, trafik kazasının ardından taraflar arasında yaşanan kavga yer aldı.
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