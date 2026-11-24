Beşiktaş'ta fırtına nedeniyle devrilen ağacın altında kalmaktan böyle saniyelerle kurtuldu

24 Kasım 2026 09:51

İstanbul Beşiktaş'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle çam ağacı park halindeki aracın üzerine devrildi. Araçta hasar meydana gelirken, ağacın devrildiği sırada yakınında bulunan bir vatandaşın saniyelerle ölümden metrelerle kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da Beşiktaş Levent Mahallesi Fulyalı sokakta dün etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle çam ağacı devrildi. Ağaç park halindeki aracın üzerine devrilirken, araçta hasar meydana geldi. Öte yandan ağacın devrildiği anların güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde ağacın rüzgar sebebiyle park halinde bulunan aracın üzerine devrildiği, o esnada orada bulunan vatandaşın ölümden kıl payı kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.