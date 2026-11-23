Müge Anlı devreye girdi! Sarıyer'de kayıp aslanı arama çalışmaları devam ediyor | Video

23 Kasım 2026 12:54

Sarıyer Uskumruköy Mahallesi'nde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir kişi, bölgede aslan gördüğünü bildirerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde dişi aslan olduğu değerlendirilen bir hayvanın görüntülere yansıdığı belirlendi. Dün geceden bu yana aranan aslan için bölgede yürütülen çalışmalara Müge Anlı'nın ekibi de dahil oldu.