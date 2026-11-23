Bursa'da park halindeki araç alev topuna döndü | Video
23 Kasım 2026 10:37
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde alev alan park halindeki hafif ticari araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, saat 09.00 sıralarında, Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Caddede park halindeki hafif ticari aracın alt kısmından dumanların yükseldiğini görenler, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Büyüyen alevler tüm aracı sararken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.
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