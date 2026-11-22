17 yaşındaki Kardelen'in hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
22 Kasım 2026 15:38
Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen ve 17 yaşındaki Kardelen Koç'un hayatını kaybettiği olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
16 Kasım'da meydana gelen ve 17 yaşındaki Kardelen Koç'un hayatını kaybettiği olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kırşehir nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Kardelen Koç, iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitirmişti. Yaşanan acı olayın ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri, olayın yaşandığı anlara ilişkin görüntüleri gözler önüne serdi.
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