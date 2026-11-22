Küçükçekmece'de 6 katlı binada yangın: Uyandığımda her taraf alev almıştı | Video

22 Kasım 2026 13:48

Küçükçekmece'de 6 katlı binanın 1'inci katındaki dairede yangın çıktı. Evi kullanılamaz hale gelen daire sakini Hanife Uyanık, "Maddi durumum iyi değil, evim de yandı, sıfıra düştüm. Başka hiçbir gelirim yok. Yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.

Yangın, saat 08.20 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Mimarbaşı Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın 1'inci katındaki dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre, elektrik kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın kısa sürede daireyi sardı. Duman ve alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, dairede hasar oluşurken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

'UYANDIĞIMDA HER TARAF ALEV ALMIŞTI'

Yangın sırasında evde uyuduğunu belirten daire sakini Hanife Uyanık, "Elektrik kaynaklı yangın çıkmış. Uyuyordum çatırtı sesine uyandım. Uyandığımda her taraf alev almıştı zaten. Üstümü giyip dışarı çıktım. Zararımız var, üzgünüm. Düşünecek halde değilim, çok kötü durumdayım. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyorum. Maddi durumum iyi değil, evim de yandı, sıfıra düştüm. Başka hiçbir gelirim yok." dedi.