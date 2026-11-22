Başakşehir'de 'yol verme' kavgası şiddete dönüştü | Video

22 Kasım 2026 09:02

Başakşehir'de iki sürücü arasında çıkan 'yol verme' kavgası çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Yaşananları başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, bugün öğle saatlerinde Bahçeşehir Gölet Parkı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dönel kavşakta karşı karşıya gelen iki hafif ticari aracın sürücüleri arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada sürücülerden biri aracından inerek diğer aracın sürücüsüne saldırdı. Kavga, çevredekilerin müdahalesiyle sona ererken o anları başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, sürücünün aracından inerek diğer sürücüye saldırdığı anlar yer aldı.