Bursa'da kontrolden çıkan otomobil, binanın doğal gaz kutusuna böyle çarptı
22 Kasım 2026 15:39
Busa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki araçlara ve bir binanın doğal gaz kutusuna çarptı. Kaza, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi Çakan Sokak'ta meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araçlara ardından bir binanın doğal gaz kutusuna çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve Bursagaz ekipleri sevk edildi. Çarpma sonucu doğal gaz kutusu zarar görürken; Bursagaz ekipleri, binanın doğal gazını kesti. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, sürücü ifadesi için polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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