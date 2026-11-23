İstanbul’da motosiklet hırsızlarına yönelik 8 adrese eş zamanlı baskın: Hırsızlık anları kamerada

23 Kasım 2026 09:38

İstanbul’da farklı ilçelerde motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı yapan şüphelilere yönelik 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanırken, çalıntı olduğu belirlenen 5 motosiklet ele geçirildi. Şüphelilerden 1’i tutuklandı, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yürüttüğü çalışmalar kapsamında Küçükçekmece, Esenyurt, Başakşehir ve Avcılar ilçelerinde meydana gelen motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olaylarını mercek altına aldı. Yapılan çalışmaların ardından şüphelilerin adresleri tespit edildi. 22 Kasım 2026 günü saat 07.00 sıralarında belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çalıntı 5 motosiklet ele geçirildi.

SUÇ ÖRGÜTLERİNİN EYLEMLERİNDE KULLANILABİLİYOR

Öte yandan çalıntı motosikletler, özellikle suç örgütlerinin eline geçtiğinde silahlı saldırı, kurşunlama ve benzeri suç eylemlerinde kullanılabiliyor. Bu nedenle hırsızlık olaylarının aydınlatılması, yalnızca mal varlığına karşı işlenen suçların önlenmesi açısından değil, motosikletlerin yeni suçlarda kullanılmasının engellenmesi bakımından da önem taşıyor. Gerçekleştirilen operasyonun, olası suç eylemlerinin önüne geçilmesi açısından önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 1'i serbest bırakıldı. 2 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 1 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.