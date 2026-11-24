Korna çalma tartışması büyüdü, aracın içindeki ambulans şoförüne böyle saldırdı

24 Kasım 2026 13:57

İzmir'in Konak ilçesinde ambulansın korna çalması nedeniyle başladığı öne sürülen tartışma, yaklaşık 10 dakika sonra saldırıya dönüştü. İddiaya göre, ambulansın yeniden vakaya çıktığı sırada kırmızı ışıkta bekleyen araca saldıran şahıs, ambulansın camını kırarak sürücüyü darp etti. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 14.40 sıralarında Konak ilçesi Hürriyet Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, çift şeritli yolda park edilen araçlar nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ambulansın sürücüsü, yolun açılması için korna çaldı. Bunun üzerine ambulans sürücüsü ile yolda bulunan kişiler arasında tartışma yaşandı. İlk tartışmanın ardından tarafların olay yerinden ayrıldığı, yaklaşık 10 dakika sonra ise aynı kişinin ambulansla yeniden karşı karşıya geldiği öne sürüldü.



KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN AMBULANSA SALDIRDI

İddiaya göre, yaklaşık 10 dakika sonra yeniden vakaya gitmek üzere yola çıkan ambulans, Hürriyet Bulvarı üzerinde kırmızı ışıkta beklediği sırada aynı şahsın saldırısına uğradı. Daha önce korna nedeniyle ambulans şoförüyle tartıştığı belirtilen kişiler, ambulansın yanına gelerek aracın camını kırdı. Şahsın, ambulans sürücüsüne fiziki saldırıda bulunduğu ve görevli personele defalarca darbe vurduğu belirtildi. Yaşanan saldırıda ambulansın camı kırılırken, araçta görevli sağlık personeli de saldırının hedefi oldu.



SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Ambulansa yönelik saldırı anları çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülere yansıyan olayda, ambulansın kırmızı ışıkta beklediği sırada bir kişinin ambulansın camına yumruk attığı, daha sonra iş yerinde bulunan bir kişinin daha ambulansa doğru koşarak saldırı gerçekleştirdiği anlar yer aldı.