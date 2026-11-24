3 milyar TL'lik işlem hacmi olan yasa dışı bahis şebekesi çökertildi | Video
24 Kasım 2026 10:34
Adana'da polis ekiplerinin 6 aylık takibi sonucu, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatarak 3 milyar 100 milyon liralık para hareketliliği gerçekleştirdiği belirlenen şebeke çökertildi. Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından satın alınan paneller ile internet sitelerinde yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 6 ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şebekede bulunan 11 kişinin kimlikleri deşifre edildi.
MASAK incelemelerinde söz konusu 11 kişinin banka hesaplarında 3 milyar 100 milyon TL'lik para hareketliliğin belirlendi. Şebeke üyeleri paraları çok sayıda banka hesabına transfer ettikten sonra kripto varlığına dönüştürerek yurt dışına çıkardığı anlaşıldı.
Tespitlerin ardından söz konusu şebekeye yönelik şafak vakti operasyon gerçekleştirildi. 11 şüpheli de yakalandı. Operasyonda çok sayıda dijital materyale ele konuldu.
Operasyonda yakalanan banka hesaplarını kullandıran şüphelilerin ise aylık 70 bin TL aldığı ve işlem başına prim ödendiği belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:56
00:39
3 milyar TL'lik işlem hacmi olan yasa dışı bahis şebekesi çökertildi | Video 24.11.2026 | 10:34
01:52
01:33
Kilis'te son günlerde meydana gelen trafik kazaları böyle görüntülendi 24.11.2026 | 09:34
00:37
Bursa'da kamyonetle çarpışan süt yüklü TIR devrildi: 1 yaralı | Video 24.11.2026 | 09:08
04:31
Balıkesir'de sağanak sele neden oldu | Video 24.11.2026 | 08:53
02:11
Büyükçekmece’de 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü | Video 24.11.2026 | 08:37
01:18
Afyonkarahisar'daki Eber Gölü'nde sazlık yangını! | Video 24.11.2026 | 08:35
00:39
Aslan olduğu iddia edilen hayvanın yeni görüntüleri! 23.11.2026 | 23:40
01:38
Elazığ’da fırın alevlere teslim oldu 23.11.2026 | 22:12
02:00
İstanbul'da sağanak etkili oluyor 23.11.2026 | 21:40
02:09
Üsküdar’da lodos etkili oldu: Dev dalgalar kıyıya vurdu 23.11.2026 | 18:26
01:15
01:25
02:01
Avcılar'da fırtına nedeniyle ağaç devrildi | Video 23.11.2026 | 16:07
07:38
01:38
Fatih'te tramvay ile otobüs çarpıştı! Yaralılar var | Video 23.11.2026 | 15:23
03:14
02:07