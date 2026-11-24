3 milyar TL'lik işlem hacmi olan yasa dışı bahis şebekesi çökertildi | Video

24 Kasım 2026 10:34

Adana'da polis ekiplerinin 6 aylık takibi sonucu, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatarak 3 milyar 100 milyon liralık para hareketliliği gerçekleştirdiği belirlenen şebeke çökertildi. Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.