Kazada savrulan otomobil yol kenarında otlayan koyuna böyle çarptı
24 Kasım 2026 11:07
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, çarpışıp savrulan 2 otomobilden 1'i yol kenarında otlayan koyuna ve ardından park halindeki başka otomobile çarptı.
Kaza, Reyhanlı ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. 2 otomobil, sokak kesişiminde çarpıştı. Kazada savrulan otomobillerden biri yol kenarında otlayan koyuna ve ardından park halindeki başka araca çarptı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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