Öldürülen PVC ustasının eşi: Tehditler yüzünden şehir değiştirdik | Video

25 Kasım 2026 10:28

Adana’da H.H. (15) ve L.A. (15) tarafından iş yerinde öldürülen PVC ustası Yusuf Çelik’in (39) eşi Kadriye Çelik (40), tutuklu sanıkları azmettirdiği iddia edilen kişiler tarafından tehdit edildiklerini öne sürdü. Çelik, "Sürekli evimin önünden geçerek bizi gözetliyorlardı. Tehditlerinin korkusundan şehir değiştirdik. 2 çocuğum da yaşadığı travmadan dolayı okula gidemiyor. Onlarla birlikte huzur ve güven içerisinde yaşamak istiyorum” dedi.

Olay, 3 Mart'ta Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde meydana geldi. H.H., arkadaşı L.A.'nın kullandığı motosikletle PVC ustası Yusuf Çelik'in iş yerine gitti. L.A. dışarıda beklerken içeri giren H.H., belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı. Başından vurulan Çelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheliler, bir süre sonra polise teslim oldu ve tutuklandı.

'ÖLDÜRÜLMEDEN 8 AY ÖNCE TUTUKLANMIŞ'

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin soruşturmasında, cinayetin yaklaşık 8 ay önce başlayan husumet nedeniyle işlendiği belirlendi. Husumetin, öldürülen Yusuf Çelik'in kız kardeşi F.Ç.'nin, kocası E.Ç. ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle boşanma kararı alıp ağabeyinin evine yerleşmesiyle başladığı tespit edildi. Karısının evi terk etmesine öfkelenen E.Ç. ve yakınları, 19 Ağustos 2025 tarihinde karısı F.Ç.'nin kaldığı evin önüne gidince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma, dakikalar içerisinde bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda Yusuf Çelik ile kardeşi Zeynettin Çelik, 'Kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Yaklaşık 5 ay cezaevinde kalan kardeşler, 5 Ocak'ta tahliye edildi. Yusuf Çelik, tahliyesinden kısa süre sonra silahlı saldırıda öldürüldü.

'İŞ YERİNİN ADRESİNİ KONUM OLARAK GÖNDERDİ'

Soruşturmada, H.H. ile L.A.'nın cinayetin işlendiği adrese kendilerine gönderilen Google Haritalar konumuyla gittikleri belirtildi. İlk ifadesinde Çelik'in kendilerine küfrettiğini öne süren H.H., savcılık ifadesinde ise Mehmet Sıraç Aslan tarafından azmettirildiğini iddia etti. Çelik'i tanımadığını belirten H.H., ifadesinde şunları söyledi:"Yakın zamanda tanıştığım Mehmet Sıraç Aslan, aralarında husumet olduğu Yusuf Çelik'i korkutmak için ayaklarından vurmamı istedi. Onu vurmazsam beni öldüreceğini söylemişti. Ben de korktuğum için kabul ettim. Sosyal medyadan Çelik'in fotoğrafını gösterip iş yerinin adresini konum olarak gönderdi. Bana silah verdikten sonra tanımadığım bir çocukla, 'Yusuf dükkanda' diye haber gönderdi. L.A. ile birlikte iş yerine gittik. İçeride 2 kişi vardı. Elimdeki silahı onlara gösterdim. Üzerime doğru gelince rastgele ateş ettim. Amacım korkutmaktı ancak mermi Yusuf'a isabet etti. Aslan bize 'Gidip, teslim olun' dedi. L.A. ile birlikte polise gidip teslim olduk. Olayda kullandığım silahı da polislere verdim. Amacım öldürmek değil, korkutmaktı. Çok pişmanım."

'BİRİNİ ÖLDÜRECEĞİNİ BİLMİYORDUM'

Motosikleti kullanan L.A. ise birini öldüreceklerinden haberi olmadığını savunarak, "Mehmet Sıraç Aslan ile bir hafta önce tanıştık. Bana motosiklet kullanmayı bilip bilmediğimi sordu. Bildiğimi söyleyince, 'H.H.'yi bir yere bırakacaksın' dedi. Olay günü evimin önüne gelen H.H.'yi motosikletle adrese götürdüm. H.H. inip, 'Bekle, birazdan geliyorum' dedi. Bir süre sonra silah sesi duydum. Ardından gelip motosikletin arkasına bindi ve olay yerinden ayrıldık. Birini öldüreceğini bilmiyordum" dedi. Şüphelilerin ifadeleri üzerine harekete geçen polis ekipleri, Mehmet Sıraç Aslan'ı saklandığı adreste yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aslan da tutuklandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklar L.A. ve H.H., cinayeti Mehmet Sıraç Aslan'ın azmettirmesiyle işlediklerini öne sürdü. Mahkeme heyeti, eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı 18 Mart'a erteledi.

'KORKUDAN ŞEHİR DEĞİŞTİRDİM'

Duruşma öncesi adliye önünde konuşan Yusuf Çelik'in eşi Kadriye Çelik, olayda tutuklu sanıkların dışında başka azmettiricilerin de olduğunu iddia etti. Çelik, "Çocuklar bile duruşmada azmettirildiğini itiraf ediyor. Eşimin ölümünden sonra tehdit edilmeye başlandık. Evimin önünden motosikletle geçerek bize gözdağı veriyorlardı. Tehditlerinin korkusundan şehir değiştirdik. Gittiğimiz yerde çocuklarım okula bile gitmek istemiyor. Sürekli babalarını soruyorlar. 'Babam neden öldü?' sorusunu bana soruyorlar. Çocuklarımla birlikte huzur ve güven içerisinde yaşamak istiyorum. Bir yere gittiğimde onlarla karşılaşırım diye hep tedirgin oluyorum. Azmettiriciler yakalansın ve gereken cezayı alsın" dedi. Yusuf Çelik'in babası Şehmus Çelik ise gerçek azmettiricilerin de yakalanması gerektiğini ifade etti.