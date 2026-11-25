İzmir'de 'polisiz' yalanıyla 3 milyonluk altın dolandırıcılığı! Şüpheliler yakalandı | Video

25 Kasım 2026 15:37

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bir vatandaşa kendilerini polis olarak tanıtarak 3 milyon lira değerinde altını alan dolandırıcılar, polisin takibi sonucu kıskıvrak yakalandılar.