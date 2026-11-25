İzmir'de 'polisiz' yalanıyla 3 milyonluk altın dolandırıcılığı! Şüpheliler yakalandı | Video
25 Kasım 2026 15:37
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bir vatandaşa kendilerini polis olarak tanıtarak 3 milyon lira değerinde altını alan dolandırıcılar, polisin takibi sonucu kıskıvrak yakalandılar.Olay 27 Ekim 2026 günü Ödemiş'e bağlı Türkmen Mahallesi Göçmen Sokak adresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tuzağa çektikleri bir vatandaşa kendilerini polis olarak tanıtıp yaklaşık 3 milyon liralık ziynet eşyalarını elden alan şahıslar, daha sonra izlerini kaybettirdi. Dolandırıldığını farkeden vatandaşın olayı ihbar etmesi üzerine Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü geniş çaplı araştırma başlattı. Olaya karışan 5 kişi tespit eden polis, şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. S.A. (26), Ş.A. (50), M.K.Ş. (29), B.Y. (24) ve S.Y. (23) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Adliye'ye sevk edildi.
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