Ardahan'da kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı | Video

25 Kasım 2026 11:48

Ardahan'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezini beyaz örtüyle kapladı. Sabah kar manzarasıyla uyanan vatandaşlar, 20 santimetreyi aşan kar kalınlığı nedeniyle işe ve okula gitmekte güçlük çekti.

Ardahan'da gece geç saatlerde başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Gece boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı. Sabah evlerinden çıkarak işe ve okula gitmek isteyen vatandaşlar, karla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Esnaf, iş yerlerinin önünde biriken karları temizlemek için sabahın erken saatlerinde küreklerle çalışma yaptı. Okuldaki çocuklar da kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı. Kar yağışının ardından beyaza bürünen Ardahan'da kış manzaraları, güzel görüntüler oluşturdu.