Üniversitenin demirlerini taşıyan vincin halatları koptu: O anlar kamerada

25 Kasım 2026 13:33

Ataşehir'de bulunan özel bir üniversitenin inşaatının yapım aşamasında vincin halatlarının kopması nedeniyle çelik bloklar yaklaşık 30 metre yükseklikten bir sitenin bahçesine düştü. Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, düşen çelik bloklar nedeniyle site otoparkında bulunan 3 araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay saat 11.00 sıralarında Ataşehir'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul'daki özel bir üniversitenin inşaatının yapım aşamasında çelik blokları taşıyan vincin halatları, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı koptu. Kopan halat nedeniyle binanın çelik blokları yaklaşık 30 metre yükseklikten yanda bulunan sitenin bahçesine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, Ekipler tarafından üniversite çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Yaşanan olay çevre sakinlerince paniğe neden olurken, düşen çelik bloklar nedeniyle site otoparkında bulunan 3 aracın zarar gördüğü o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.