Kayseri'de ‘torbacılara’ dron destekli operasyon: 20 gözaltı | Video

26 Kasım 2026 09:03

Kayseri’de polis ekipleri tarafından 2 ay süren planlı çalışmalarda, torbacı olarak tabir edilen 20 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 19’u tutuklanırken, operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.