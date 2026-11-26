Trabzon'da iş yerinde korkutan yangın! | Video
26 Kasım 2026 11:24
Trabzon'un Ortahisar ilçesi Kahramanmaraş Caddesi'nde dün gece bir iş hanının giriş katındaki iş yerinde çıkan yangın büyük çapta maddi hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Onbaşı İşhanı'nın giriş katında bulunan bir çiçekçide gece saat 03.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahalede bulunurken, kısa sürede büyüyen yangında çiçekçi tamamen yandı, yanındaki 2 iş yeri de yangından büyük zarar gördü. Yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenilirken, kundaklama şüphesi üzerinde de duruluyor.
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