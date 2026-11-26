‘Anılar şarkısı kimin?’ krizi çıkmıştı! Ahmet Selçuk İlkan’dan Coşkun Sabah’a zeytin dalı: Gönül kırma…

26 Kasım 2026 20:35

Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah’ın ‘Anılar’ isimli şarkısıyla ilgili geçtiğimiz günlerde bir kriz çıkmıştı. ‘Anılar şarkısı kimin?’ sorusu gündemdeki yerini korurken bugün bir etkinliğe katılan Ahmet Selçuk İlkan’dan açıklama geldi. Ahmet Selçuk İlkan, Coşkun Sabah’a zeytin dalı uzattı. İşte o açıklamanın detayları…