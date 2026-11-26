Arzum Onan ve Orkan Özkan'ın kıtalar arası aşkı bitti: O teklif ipleri kopardı... | Video
26 Kasım 2026 09:10
Bülent Cankurt’un yazısına göre, oyuncu Arzum Onan’ın Los Angeles’ta yaşayan iş insanı Orkan Özkan ile Mart 2024'te başlayan ve iki yılı aşkın süredir devam eden ilişkisi sona erdi. Kıtalar arası aşkın bitmesinde çiftin farklı şehirlerde yaşaması etkili oldu. Özkan’ın Onan’a Los Angeles’a taşınarak birlikte yaşama teklifinde bulunduğu ancak İstanbul’dan ayrılmak istemeyen Onan’ın bu teklifi kabul etmediği öğrenildi. Gelecek planlarında ortak noktada buluşamayan çift, dostça ayrılma kararı aldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:26
00:59
00:36
Derya Uluğ ve Asil Gök'ün düğününde sahneye Emre Altuğ çıktı! 25.11.2026 | 23:15
01:21
00:17
01:07
Derya Uluğ ve Asil Gök evlendi! İşte o anlar! 25.11.2026 | 20:47
00:35
Derya Uluğ ve Asil Gök’ün düğününden kareler geldi! Ünlü isimler akın etti! 25.11.2026 | 20:25
00:36
00:18
00:34
00:09
00:25
00:11
00:16
00:20
00:05
Atiye 4 çocuğuyla 38. yaşını böyle kutladı... 24.11.2026 | 11:22
03:51
00:40
Simge Sağın kedisiyle olan anısını paylaştı: "Seni çok özlüyorum" | Video 24.11.2026 | 10:41
00:18
00:33
ATV’nin heyecanla beklenen dizisi ‘Hamal’ın ikinci tanıtımı yayınlandı! 23.11.2026 | 23:51