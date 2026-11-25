Şarkıcı Rafet El Roman’dan eski eşlerine dikkat çeken sözler: Kıskanacaklar ama doğru kişiyi buldum!

25 Kasım 2026 22:42

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, bir süredir Rahime Haciyeva ile birliktelik yaşıyordu. Rafet El Roman ve sevgilisinin yaşadığı ilişki geçtiğimiz haftalarda ortaya çıktı. Bugün Derya Uluğ ve Asil Gök’ün düğününün olduğu yerde bir toplantı düzenleyen ünlü şarkıcının verdiği yanıtlar da adeta gündeme oturdu.