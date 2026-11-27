Ajda Pekkan'ın izinden gitti, davayı kazandı! Nalan'ın 11 şarkısına mahkemeden dijital koruma | Video

27 Kasım 2026 11:04

Ajda Pekkan'ın 373 şarkısı için kazandığı dijital telif davasının ardından bir hukuki karar da şarkıcı Nalan için çıktı. İstanbul 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi, 32 yıl önce yayımlanan bir albümdeki 11 şarkının dijital platformlarda izinsiz yayınlanmasını yasakladı. Artık yapımcılar, şarkıcıların rızası olmadan onların eserlerini dijital platformlara veremeyecek.