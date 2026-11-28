Bolu’da mahsur kalan 10 kız çocuğunun kurtarılma anları ortaya çıktı | Video

28 Kasım 2026 08:49

Kocaeli’den gezi için Bolu’ya gelen 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin bulunduğu minibüsün çamura saplanması üzerine başlatılan kurtarma çalışmalarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, ekiplerin minibüse ulaşarak çocukları ve görevlileri araçtan çıkardığı anlar yer aldı.