Bolu’da mahsur kalan 10 kız çocuğunun kurtarılma anları ortaya çıktı | Video
28 Kasım 2026 08:49
Kocaeli’den gezi için Bolu’ya gelen 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin bulunduğu minibüsün çamura saplanması üzerine başlatılan kurtarma çalışmalarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, ekiplerin minibüse ulaşarak çocukları ve görevlileri araçtan çıkardığı anlar yer aldı.Kocaeli'den gezi için Bolu'ya gelen kafile, dönüş yolunda ormanlık alanda çamura saplanan minibüste mahsur kaldı. Düzce'nin Yığılca ilçesinde olduğu belirtilen minibüste bulunan 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin kurtarılma anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, ekiplerin hızla minibüsün bulunduğu noktaya ulaştığı ve araçta mahsur kalan çocuklarla görevlileri tahliye ettiği görüldü. Kurtarma sırasında çocuklardan birinin ekiplere, "Allah razı olsun" dediği duyuldu. Minibüste bulunan 10 çocuk ve 3 görevlinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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