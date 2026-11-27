Hizmetli kadrosundan fakülte sekreterliğine: Öğretmeninin dokunuşuyla başlayan hikayesi film oldu

27 Kasım 2026 17:56

Aksaray Üniversitesi'nde yıllar önce hizmetli kadrosunda çalışmaya başlayan Yılmaz Uğur (50), burada üniversitede eğitimini sürdürüp iki ayrı bölüm bitirdi, yüksek lisans yaptı ve sonunda fakülte sekreterliğine kadar yükseldi. 3 yaşındayken babasını trafik kazasında kaybeden ve kardeşiyle yetimhanede büyüyen Uğur'un bu başarısının sınıf öğretmeni Hayriye Veli'nin dokunuşu sayesinde gerçekleştiğini anlatan hayat hikayesi, üniversite tarafından ‘Altın Dokunuş’ adıyla kısa film belgeseli olarak hazırlandı. Film, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde sınıf öğretmenlerine izletildi.