İnsan kaçakçısından kirli pazarlık! Dubai'den ABD'ye uzanan güzergah: İşte insan kaçakçılarının iltica piyasası! | Video
27 Kasım 2026 10:29
Telegram üzerinden yürütülen yasa dışı faaliyetlere bir yenisi daha eklendi. Hakkında yakalama kararı bulunan kişileri para karşılığında yurt dışına kaçırdığını iddia eden insan kaçakçıları, sosyal medya üzerinden müşteri arıyor. Söz konusu şebekelerden birine müşteri gibi ulaşılarak kirli pazarlığın perde arkası ortaya çıkarıldı. Kaçakçının anlattıkları ise yasa dışı sistemin nasıl işlediğini gözler önüne serdi. İşte detaylar…
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