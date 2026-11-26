Tekirdağ'da trafikte kavga: Yumruklaşan 2 kişiyi zor ayırdılar! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video

26 Kasım 2026 15:01

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde trafik nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların karşılıklı şikâyetçi olduğu olayda 3 kişi gözaltına alınırken, şahıslara trafik yönünden toplam yaklaşık 640 bin TL idari para cezası uygulandı. Kavga anı ise anbean kameralara yansıdı.