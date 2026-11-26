Tekirdağ'da trafikte kavga: Yumruklaşan 2 kişiyi zor ayırdılar! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video
26 Kasım 2026 15:01
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde trafik nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların karşılıklı şikâyetçi olduğu olayda 3 kişi gözaltına alınırken, şahıslara trafik yönünden toplam yaklaşık 640 bin TL idari para cezası uygulandı. Kavga anı ise anbean kameralara yansıdı.Kapaklı ilçesinde dün saat 16.10 sıralarında Pınar Bulvarı üzerinde trafik nedeniyle tartışma yaşandı. İki kişi uzun süre kavga ederken taraflar araya girmeye çalışsa da başarılı olamadı. O anlar yoldan geçen vatandaşların cep telefonu kamerasını anbean yansıdı. Kavganın ardından hastaneye başvuran M.T., E.K. ve S.K.'nin kendisine fiziksel müdahalede bulunduğunu iddia ederek polis merkezine gidip şikâyetçi oldu.
TARAFLAR KARŞILIKLI ŞİKâYETÇİ OLDU
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, E.K. ve S.K.'nin kimliklerini tespit etti. İfadeleri alınan E.K. ve S.K. ise M.T.'nin kendilerine yönelik fiziksel ve sözlü müdahalede bulunduğunu öne sürerek karşı şikâyette bulundu.
640 BİN TL CEZA, 3 GÖZALTI
Olayla ilgili yürütülen işlemler kapsamında üç şahsa trafik yönünden toplam yaklaşık 640 bin TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan üç kişinin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği öğrenildi.
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