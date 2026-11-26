Su doldurmak için çeşmeye giden yaşlı kadını bıçakladı! Dehşet anları kamerada

26 Kasım 2026 16:53

Konya'da evinden su doldurmak için çıkan 70 yaşındaki kadının bıçaklandığı ana dair kamera güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Şüpheli polisin çalışmasıyla yakalandı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki evinden tatlı su çeşmesinden su doldurmak için çıkan 70 yaşındaki P.G. isimli kadın kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaşlı kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay anı ise saniye saniye çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çeşmeye gelen yaşlı kadın su doldurmaya çalıştığı sırada kimliği öğrenilemeyen şüphelinin gelerek sırtından ve önünden bıçakladığı, sonra hiç bir şey yokmuş gibi yürüyerek gittiği görülüyor. O sırada çevrede bulunanlar yaşlı kadına yardım etmeye çalışıyor.

Şüpheli şahıs polis ekiplerince yapılan çalışmanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.