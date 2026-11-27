Çorum'da iş yerine silahlı saldırısıyla ilgili 1 tutuklama | Video
27 Kasım 2026 15:50
Çorum'da bir iş yerinin bir gün arayla iki kez kurşunlanması ve iş yeri sahibinin yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.Olay, Ulukavak Mahallesi Akpınar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.D.'ye ait oto lastik tamirhanesi gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandıktan bir gün sonra yeniden silahlı saldırının hedefi oldu. İkinci kez kurşunlanan iş yerinin sahibi Y.D. vurularak yaralandı.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde olayla ilgisi olduğu tespit edilen M.T. ve H.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.
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