Çorum'da iş yerine silahlı saldırısıyla ilgili 1 tutuklama | Video

27 Kasım 2026 15:50

Çorum'da bir iş yerinin bir gün arayla iki kez kurşunlanması ve iş yeri sahibinin yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.