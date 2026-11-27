Batman-Diyarbakır kara yolunda iki kamyonet çarpıştı: 1 yaralı | Video
27 Kasım 2026 15:07
Batman-Diyarbakır kara yolunda iki açık kasa kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hafif yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde Batman-Diyarbakır kara yolunun Diktepe köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen iki açık kasa kamyonet çarpıştı. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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