2027 Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Emekli artışı asgari ücrete nasıl yansır? | Video
27 Kasım 2026 17:03
Yeni yıla yaklaşırken milyonlarca emeklinin gözü Ocak ayında maaşlarına yansıyacak artışa çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon verilerine dayalı zam hesapları yapılırken refah payı ve ek iyileştirme seçenekleri de gündemde yer buldu. En düşük emekli aylığının 31 bin TL seviyesine ulaşabileceği senaryo da yeni maaş hesaplarına konu oldu. Peki, 2027 Ocak emekli zammı ne kadar olacak? Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, olası zam senaryolarını A Haber'de değerlendirdi.
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