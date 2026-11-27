Altında toparlanma başladı! Yükseliş kalıcı olacak mı? Çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını kaç TL? | Video

27 Kasım 2026 15:35

Emtia piyasalarında haftanın son işlem gününde yükseliş hareketi öne çıktı. Hafta içinde sert düşüş yaşayan altın ve gümüş toparlanırken, bakır 11 ayın en düşük seviyesinden döndü. Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı, yükselişin nedenlerini değerlendirerek Fed'in faiz kararı, küresel ekonomik görünüm ve emtia fiyatlarının geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...