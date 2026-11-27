Asgari ücrette yeni rakam ne olacak? İşte asgari ücret için masadaki 5 formül! | Video
27 Kasım 2026 16:47
Asgari ücret zammı 2027 için son düzlüğe giriliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayı itibarıyla ilk toplantısını gerçekleştirecek. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren zam oranı için SGK uzmanları beklediği rakamları açıkladı. İşte ayırıntılar...
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