Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığı: 10 kız çocuğu ve 3 görevli personel için çalışma başlatıldı
27 Kasım 2026 23:20
Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bolu Yedigöller Gölcük Tabiat Parkı'na günübirlik gezinin dönüşünde 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğu ve 3 görevli personelle iletişimin kesildiğini duyurdu. Bakanlık arama çalışmalarının başladığını belirterek, "Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilmiştir." denildi.
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