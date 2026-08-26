Hande Erçel ve yeğeni Mavi harekete geçti! Gamze Erçel'in hamilelik karnını rengarenk taşlarla süslediler! | Video

26 Ağustos 2026 14:40

Sosyal medyada son dönemin dikkat çeken akımlarından "Gem-maxing" trendine ünlü oyuncu Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel de katıldı. İkinci çocuğuna hamile olan Gamze Erçel, karnının kardeşi Hande Erçel ve kızı Mavi tarafından renkli taşlarla süslendiği eğlenceli anları takipçileriyle paylaştı.