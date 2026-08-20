Koyu Beşiktaşlı Hülya Avşar'dan Dusan Vlahovic yorumu! "Çok yakışıklı" diyerek paylaştı... | Video
20 Ağustos 2026 09:50
Beşiktaş’ın yeni transferi Dusan Vlahovic’in tanıtım klibinde yer alan Hülya Avşar, sosyal medya hesabından setin kamera arkası görüntülerini paylaştı. Çekimler için Ayvalık’tan geldiğini belirten Avşar, Sırp golcü ile geçirdiği keyifli anları takipçilerine aktardı.
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