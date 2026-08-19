Hilmi Cem bugün Pırıl Atasev ile evlendi! İşte düğünden ilk kareler!
19 Ağustos 2026 19:51
Survivro yarışmasıyla ünlenen ve o dönem yarışmayı birinci bitiren Hilmi Cem, bir süredir Pırıl Atasev ile birliktelik yaşıyordu. Hilmi Cem ve Pırıl Atasev, bugün evlendi. Ünlü çiftin düğününe ünlüler de akın etti. İşte Hilmi Cem ve Pırıl Atasev’in düğününden ilk kareler!
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