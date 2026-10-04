Kortta da tarzından vazgeçmedi! Hülya Avşar’ın tenis kombini: Mor payetli elbise, pembe otriş... | Video
04 Ekim 2026 10:20
Tenis raketi ve parıltılı elbisesiyle kamera karşısına geçen Hülya Avşar, paylaştığı videodaki tarzıyla adından söz ettirdi. Spor ve ışıltılı parçaları bir araya getiren ünlü ismin dikkat çeken görünümü sosyal medyada gündem oldu.
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