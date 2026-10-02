Hande Erçel'den Paris'te iddialı şıklık! Kırmızı-siyah elbisesi olay oldu | Video
02 Ekim 2026 14:04
Milano Moda Haftası'nın ardından rotasını Paris'e çeviren Hande Erçel, katıldığı davette tercih ettiği kırmızı-siyah mini elbisesiyle gözleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun Paris'ten art arda paylaştığı fotoğraflar kısa sürede dikkat çekerken, iddialı tarzı sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.
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