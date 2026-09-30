Abisinin cenazesinde fenalaşmıştı! Meriç Keskin’den yürek burkan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız!

30 Eylül 2026 20:24

Ünlü sosyal medya fenomeni Meriç Keskin, geçtiğimiz günlerde abisi İnanç Keskin'in vefatıyla sarsılmıştı. Cenaze töreni sırasında Meriç Keskin, fenalaşmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Meriç Keskin, bugün yürek burkan bir paylaşım yaptı.