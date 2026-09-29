Gizem Karaca'nın kızı Yaz'dan köy macerası! Tavukları görünce peşlerine düştü... | Video
29 Eylül 2026 09:33
Kızı Yaz ile keyifli vakit geçiren Gizem Karaca, köy hayatının tadını çıkardıkları anları takipçileriyle paylaştı. Minik Yaz'ın tavukların peşinden heyecanla koştuğu anlar izleyenleri tebessüm ettirdi.
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