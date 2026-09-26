Survivor Seda Ocak acı haberi duyurdu! Can dostu ezilerek hayatını kaybetti | Video

26 Eylül 2026 16:50

Survivor yarışmasıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan spor eğitmeni Seda Ocak, bu kez özel hayatında yaşadığı acı bir kayıpla gündeme geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ocak, uzun yıllardır hayatının bir parçası olan kedisi Zeytin'i kaybettiğini duyurdu. Yıllar önce spor salonunda sahiplendiği Zeytin'le uzun süre birlikte yaşayan Ocak, kedisinin vefatının ardından duygusal bir paylaşım yaptı. Duygusal mesajının sonunda kedisine "Seni çok özleyeceğim kara oğlum" sözleriyle veda eden Ocak'ın paylaşımı, takipçilerinden çok sayıda destek ve başsağlığı mesajı aldı.