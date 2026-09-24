Survivor Ayşe Yüksel sosyal medyadan duyurdu: “Annem için dua eder misiniz?” | Video

24 Eylül 2026 10:14

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Ayşe Yüksel, bu kez annesiyle ilgili yaptığı paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı. Annesinin gözünden bir operasyon geçireceğini duyuran Yüksel, sevenlerinden annesi için dua etmelerini istedi.