Bestemsu Özdemir minik oğluyla poz verdi! İtalya’dan ev baktı!

22 Eylül 2026 20:37

Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz günlerde ilk kez anne olmanın heyecanını yaşadı. Bestemsu Özdemir, minik oğlunu da alarak İtalya’ya tatile gitti. Ünlü oyuncu, oğluyla birlikte İtalya’da küçük bir arsa ve eve baktı. Bu paylaşımı görenler ‘ünlü oyuncu İtalya’ya mı yerleşecek?’ gibi yorumlarda bulundu. İşte Bestemsu Özdemir’in o paylaşımı!