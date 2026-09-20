Video Magazin Yeni evde neşe cümbüşü! İlker Aksum kızının dansını paylaştı: Lila'nın tatlılığına Seda Sayan kayıtsız kalamadı! | Video
Yeni evde neşe cümbüşü! İlker Aksum kızının dansını paylaştı: Lila'nın tatlılığına Seda Sayan kayıtsız kalamadı! | Video

Yeni evde neşe cümbüşü! İlker Aksum kızının dansını paylaştı: Lila'nın tatlılığına Seda Sayan kayıtsız kalamadı! | Video

20 Eylül 2026 14:14

"Altı Üstü İstanbul" dizisindeki performansıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu İlker Aksum, yeni taşındığı evinden yaptığı paylaşımla takipçilerini gülümsetti. "Yeni evin ilk kahvaltısı" notuyla kızı Lila'nın masadaki neşeli ve alkışlı hallerini yayınlayan Aksum'un gönderisi kısa sürede yoğun ilgi görürken, ünlü sanatçı Seda Sayan da paylaşıma kayıtsız kalamadı.

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