Seda Sayan konserinde kahkaha tufanı! Demet Şener o soru karşısında espriyi patlattı: Ebru Şallı'nın eski eşinin kulaklarını çınlattı... | Video

14 Eylül 2026 09:41

Seda Sayan konserini birlikte izleyen Demet Şener ve Ebru Şallı, etkinlik çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İbrahim Kutluay ile ilgili yöneltilen soru karşısında esprili bir yanıt veren Şener, Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'ın adını anarak neşeli anların yaşanmasına neden oldu.