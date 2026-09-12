Kanserle mücadele eden usta oyuncu Gül Onat geçirdiği ameliyat sonrası taburcu oldu! Neşeli paylaşımı dikkat çekti | Video
12 Eylül 2026 13:47
Geçtiğimiz yıl pankreas kanseri olduğunu açıklayan usta oyuncu Gül Onat, geçirdiği ameliyatın ardından hastaneden taburcu oldu. Tedavisinin ardından evine dönen Onat, hastane çıkışında çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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